Сегодня представители ОАО ´Бобруйский мясокомбинат´ вручили юбилейную медаль ´80 год вызвалення Беларусi ад нямецка-фашысцкiх захопнiков´ ветерану мясокомбината, узнику концлагеря Шрубовой Любови Яковлевне .
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