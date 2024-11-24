Редчайший Mercedes G63 AMG с мотором V12 выставили на аукцион 

Один из пяти когда-либо существовавших автомобилей Mercedes-Benz с мотором V12 выставили на аукцион. Штутгартский автогигант никогда официально не продавал этот G63 AMG V12 G-Wagen 2002 года, но недавно он вошел в список лотов предстоящих торгов на площадке «RM Sotheby’s».
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