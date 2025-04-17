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Китай

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Материковая часть Китая выступает против любых военных связей между США и Тайванем - Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня

Пекин, 16 апреля /Синьхуа/ -- Материковая часть Китая решительно выступает против любых военных связей между США и Тайванем, заявила в среду официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь, отметив, что тайваньский вопрос - это исключительно внутреннее дело Китая, которое не терпит вмешательства извне.

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