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«Откуда дровишки»: Севастополь на пороге отопительного сезона

«Откуда дровишки»: Севастополь на пороге отопительного сезона

«Готовь сани летом, а телегу — зимой». Гласит русская пословица, а это в широком понимании для экономики наиглавнейшее условие, так как в основу заложен принцип экономии не только денег и времени, но и возможность избежать непредвиденных ситуаций.

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