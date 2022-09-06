«Откуда дровишки»: Севастополь на пороге отопительного сезона

«Готовь сани летом, а телегу — зимой». Гласит русская пословица, а это в широком понимании для экономики наиглавнейшее условие, так как в основу заложен принцип экономии не только денег и времени, но и возможность избежать непредвиденных ситуаций.
«Готовь сани летом, а телегу — зимой». Гласит русская пословица, а это в широком понимании для экономики наиглавнейшее условие, так как в основу заложен принцип экономии не только денег и времени, но и возможность избежать непредвиденных ситуаций.
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