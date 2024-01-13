По следам «американского карлика-камикадзе» Прочитав статью о карлике-камикадзе «Американский карлик-камикадзе, или история одного бомбового удара», я заинтересовался – а почему управляемая бомба получила, кроме цифробуквенного шифра, еще и такое странное имя? Задав Интернету вопрос why the ASM-N-2 had a name «bat», я довольно быстро получил ответ: такое прозвище новому оружию дал капитан Dundas Tucker, начальник отдела радаров и управляемых ракет Бюро боеприпасов Военно-морского флота оттого, что принцип наведения оружия на цель был похож на метод, который применяют летучие мыши для опознавания препятствий и поиска добычи.
По следам «американского карлика-камикадзе»
Комментарии
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Татьянка Яцук
Я подумала, что речь пойдёт о зеленском- он точно американский карлик- камикадзе! )))
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17 час.
Юрий Ильинов
Спасибо, точно. Поясню. Про первые управляемые электроникой снаряды думали, что внутри них карлики-камикадзе.
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12 час.
M T
Стоило попробовать зажигательную смесь на основе термита и/или магния. Вес был бы небольшой, а температура горения - приличная. И будить мышей нужно было своевременно, чтоб не падали, а летели.
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1 час.
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