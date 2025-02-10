Диаспора в деле: Прокуратура требует отменить приговор мигранту, осуждённому за попытку надругательства над ребёнком-инвалидом

Avia.pro - СМИ В Московской области прокуратура добивается отмены приговора в отношении гражданина Армении, ранее осуждённого на 12 лет лишения свободы за попытку надругательства над 9-летней девочкой с инвалидностью.
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