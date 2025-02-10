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Диаспора в деле: Прокуратура требует отменить приговор мигранту, осуждённому за попытку надругательства над ребёнком-инвалидом

Диаспора в деле: Прокуратура требует отменить приговор мигранту, осуждённому за попытку надругательства над ребёнком-инвалидом

Avia.pro - СМИ В Московской области прокуратура добивается отмены приговора в отношении гражданина Армении, ранее осуждённого на 12 лет лишения свободы за попытку надругательства над 9-летней девочкой с инвалидностью.

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Комментарии
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ПП
Петр Петрович Канаев
Да! Оторвать яйца и отправить домой , на историческую родину.
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6 час.
Людмила Лиханова
ДОКОЛЕ У НАС В РОССИИ ДИАСПОРЫ БУДУТ КОМАНДОВАТЬ ПРОКУРАТУРОЙ, СУДОМ И ДРУГИМИ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ???!!! ЭТИХ ИЗ ПРОКУРАТУРЫ КТО КРЫШУЕТ ДИАСПОРУ - НА САМУЮ ЖЕСТКУЮ ЗОНУ С КОНФИСКАЦИЕЙ ИМУЩЕСТВА ИХ И ИХ РОДНЫХ, СЛУГ, ПОВАРОВ И ПР. ЧТОБЫ НИ ОДИН РУБЛЬ НЕ ДОСТАЛСЯ ИМ - ВСЁ В БЮДЖЕТ ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ТЕХ, КОМУ НУЖНЫ ЛЕКАРСТВА И ОПЕРАЦИИ. НАДОЕЛИ СБОРЫ С НЕИМУЩИХ, А ТАКИЕ ЖИРУЮТ.
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5 час.
Семен Демин
Продажные прокуроры!
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3 час.
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