Диаспора в деле: Прокуратура требует отменить приговор мигранту, осуждённому за попытку надругательства над ребёнком-инвалидом

Людмила Лиханова

ДОКОЛЕ У НАС В РОССИИ ДИАСПОРЫ БУДУТ КОМАНДОВАТЬ ПРОКУРАТУРОЙ, СУДОМ И ДРУГИМИ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ???!!! ЭТИХ ИЗ ПРОКУРАТУРЫ КТО КРЫШУЕТ ДИАСПОРУ - НА САМУЮ ЖЕСТКУЮ ЗОНУ С КОНФИСКАЦИЕЙ ИМУЩЕСТВА ИХ И ИХ РОДНЫХ, СЛУГ, ПОВАРОВ И ПР. ЧТОБЫ НИ ОДИН РУБЛЬ НЕ ДОСТАЛСЯ ИМ - ВСЁ В БЮДЖЕТ ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ТЕХ, КОМУ НУЖНЫ ЛЕКАРСТВА И ОПЕРАЦИИ. НАДОЕЛИ СБОРЫ С НЕИМУЩИХ, А ТАКИЕ ЖИРУЮТ.