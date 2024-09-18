В Северной Осетии правоохранители пресекли сбыт оружия и боеприпасов двумя местными жителями

Сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью и преступными сообществами Управления уголовного розыска МВД по Республике Северная Осетия – Алания во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ России и Росгвардии пресечена противоправная деятельность двоих жителей республики 1993 года рождения, связанная с незаконным сбытом оружия и боеприпасов.