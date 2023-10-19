В Ростове-на-Дону водитель легкового автомобиля сбил 11-летнюю школьницу на пешеходном переходе

Дорожный инцидент случился в Северном жилом массиве донской столицы.Стало известно о том, что в среду, 18 октября, в Ростове-на-Дону в микрорайоне Северном на улице Беляева автомобилист на транспортном средстве "Тойота" сбил на "зебре" 11-летнюю школьницу.