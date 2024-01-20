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«iDeaWay»

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3 способа избавиться от ощущения пустоты и отсутствия вдохновения

3 способа избавиться от ощущения пустоты и отсутствия вдохновения

Три способа вывести ваш мозг из режима автопилотаЧувствуете ли вы себя в последнее время вяло и без вдохновения? Делаете ли вы что-то необдуманно? Легко ли вы чувствуете себя оцепеневшим или подавленным? Вы с ужасом думаете о предстоящем дне, потому что вам не на что надеяться? Если да, то, возможно, вы слишком полагаетесь на режим автопилота.

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