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Полностью импортозамещенный SJ-100 совершил первый полет

Полностью импортозамещенный SJ-100 совершил первый полет

Полностью отечественный самолет SJ-100, разработанный компанией Яковлев, впервые подня.    Полностью отечественный самолет SJ-100, разработанный компанией «Яковлев», впервые поднялся в воздух в Комсомольске-на-Амуре.

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