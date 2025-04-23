Полностью импортозамещенный SJ-100 совершил первый полет

Полностью отечественный самолет SJ-100, разработанный компанией Яковлев, впервые подня. Полностью отечественный самолет SJ-100, разработанный компанией «Яковлев», впервые поднялся в воздух в Комсомольске-на-Амуре.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии