США выступили с угрозами в адрес Китая

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге в понедельник, 9 января, заявил, что Пекин понесет издержки в случае оказания Китаем помощи России в сфере безопасности или в систематическом уклонении от санкций, – сообщают СМИ.