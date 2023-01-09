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США выступили с угрозами в адрес Китая

США выступили с угрозами в адрес Китая

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге в понедельник, 9 января, заявил, что Пекин понесет издержки в случае оказания Китаем помощи России в сфере безопасности или в систематическом уклонении от санкций, – сообщают СМИ.

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