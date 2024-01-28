Глава JPMorgan предупредил, что США «мчатся к обрыву» из-за госдолга

Председатель и главный исполнительный директор одного из ведущих американских банков JPMorgan Chase Джеймс Даймон заявил, что США стремительно приближаются «к краю обрыва» из-за рекордного объема госдолга .
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