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Пожизненная ответственность руководителей за ущерб экологии введена в Китае

Пожизненная ответственность руководителей за ущерб экологии введена в Китае

Власти Китая ужесточили ответственность руководителей за серьезный ущерб окружающей среде. Правила были пересмотрены постоянным комитетом Политбюро в июле, существенно расширены, и уже вступили в силу, сообщает 27 августа газета South China Morning Post.

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