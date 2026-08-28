Пожизненная ответственность руководителей за ущерб экологии введена в Китае

Власти Китая ужесточили ответственность руководителей за серьезный ущерб окружающей среде. Правила были пересмотрены постоянным комитетом Политбюро в июле, существенно расширены, и уже вступили в силу, сообщает 27 августа газета South China Morning Post.
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