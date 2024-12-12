О чем говорили в Пекине Си Цзиньпин и Дмитрий Медведев 

Председатель КНР, генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин встретился в Пекине с зампредом Совета безопасности Российской Федерации, председателем партии "Единая Россия" Дмитрием Медведевым, сообщает russian.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии