iXBT.com

22 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вальтер Юпитер
    Я за свою жизнь съездил все МОСКВИЧи Советского союза и один Пирожок. Неплохая машина. Только нужно её довести до сов...33% россиян не пр...
  • kirgetovamn Киргетова
    Илон Маск-опасный циничный тип ,которому нужны огромные деньги для своей корпорации, не гнушается выгодами от цветных...«Сказка закончила...
  • Николай Галыгин
    Илон, сбросил маску и обкакался,Марс отменяется.«Сказка закончила...

Экран 1,4 дюйма, встроенная веб-камера, водозащита, NFC и 5 дней автономной работы за 70 долларов. Представлены умные часы Xiaomi Mi Rabbit Children's Learning Watch 6C

Экран 1,4 дюйма, встроенная веб-камера, водозащита, NFC и 5 дней автономной работы за 70 долларов. Представлены умные часы Xiaomi Mi Rabbit Children's Learning Watch 6C

Xiaomi представила в Китае новые умные часы, ориентированные на детей. Устройство называется Mi Rabbit Children's Learning Watch 6C.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх