Израиль ударил по позициям «Хезболлы» на юге Ливана

Израильские ВВС нанесли удары по укрепленным позициям шиитского движения «Хезболла» в районе высот Али-эт-Тахер в провинции Набатия на юге Ливана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Бунты студентов в...
- VK «Я не мог пройти ...
- Довели страну!
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым