Хакерская атака парализовала онлайн-вещание ВГТРК: "Россия-1" и другие каналы недоступны

Как сообщает Газета. Ру, внутренние сервисы компании также оказались недоступны. Источник сообщил, что атака была масштабной и, возможно, повлекла за собой потерю данных с серверов, включая резервные копии.
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