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Газета «Культура»

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В Москве пройдут Дни вьетнамского кино

В Москве пройдут Дни вьетнамского кино

С 8 по 10 сентября в Москве пройдут Дни вьетнамского кино. Зрителям покажут пять современных картин из Вьетнама, среди которых мелодрама, военная драма, детектив, боевик и анимация.

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