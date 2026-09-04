С 8 по 10 сентября в Москве пройдут Дни вьетнамского кино. Зрителям покажут пять современных картин из Вьетнама, среди которых мелодрама, военная драма, детектив, боевик и анимация.
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