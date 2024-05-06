Адвокаты обвиняемого во взятках хлопочут о его освобождении из СИЗО «Лефортово»

﻿тен СИЗО «Лефортово» меры пресечения должностному лицу по домашнему аресту. Просит, защита требует, чтобы отменить действие и новое дело в суде суд суд районный районный суд настаивает на том, что выше той вышестоящей структурыя сама вынесла новое новое.