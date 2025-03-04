5 марта в Братске проверят системы оповещения населения на случай ЧС. По данным мэрии города, с 10:30 до 11:30 кратковременно включат сирены и внешние акустические устройства, транслирующие сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» и сообщение о проведении проверки.