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5 эффективных способов обеззараживания семян томатов, огурцов и перцев

5 эффективных способов обеззараживания семян томатов, огурцов и перцев

﻿﻿Если семена перед посевом не обработать, можно столкнуться с различными заболеваниями, в том числе с фитофторозом, кладоспориозом, корневыми гнилями и фузариозным увяданием.

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