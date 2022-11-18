5 эффективных способов обеззараживания семян томатов, огурцов и перцев

Если семена перед посевом не обработать, можно столкнуться с различными заболеваниями, в том числе с фитофторозом, кладоспориозом, корневыми гнилями и фузариозным увяданием.
Популярные статьи
- В погоне за экономией или от неопытности во время ремонта можно легко с чем-то переборщить или просто не знать, что существуют гораздо более современные решения
- Почему земля в цветочных горшках быстро пересыхает
- Выращиваю я орхидеи уже довольно давно, поэтому могу поделиться опытом по самым волнующим многих вопросам
Свежие комментарии