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The Eurasia Daily news agency

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A series of explosions thundered in Kiev

A series of explosions thundered in Kiev

A series of explosions thundered in Kiev, according to the Ukrainian TV channel "Public". Previously in Kiev and a number of other regions of Ukraine have declared an air alert.

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