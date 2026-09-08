A series of explosions thundered in Kiev, according to the Ukrainian TV channel "Public". Previously in Kiev and a number of other regions of Ukraine have declared an air alert.
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