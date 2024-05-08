В областном центре поздравили с жемчужной свадьбой семейную пару

Виновники торжества поставили подписи в книге почетных юбиляров, а также получили в подарок частичку огня «Сердце России» В смоленском ЗАГСе поздравили Тамару и Игоря Гераськиных с тридцатилетием супружеской жизни.
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