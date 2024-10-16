Угроза с юга: подбрюшье РФ превращается в Турцию

Новость, распространённая изданием Trtrussian.com, о том, что министерство национального образования Турции объявило о внесении фундаментальных изменений в учебную программу по истории с заменого термина «Центральная Азия» на «Туркестан», вызвала большой переполох, но не стала неожиданностью.