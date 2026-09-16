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Царьград

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Каменский пообещал насыщенный сезон для Овечкина в НХЛ

Каменский пообещал насыщенный сезон для Овечкина в НХЛ

Александр Овечкин готовится к 22-му сезону в НХЛ. Вице-президент КХЛ Валерий Каменский прогнозирует успешное выступление форварда «Вашингтон Кэпиталз», отметив его вклад в команду.

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