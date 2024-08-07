ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ НА ЗАКАЗ В СПБ

В промышленном строительстве широко используются металлоконструкции различных типов. И это неудивительно – легкость металла по сравнению с железобетонными изделиями, прочность, быстрый монтаж, реализация проектов любой сложности – вот далеко не все преимущества металлических конструкций в строительстве.
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