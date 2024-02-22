Под прицелом
ГлавнаяВсе статьиЛучшие статьиАрмияАвиацияФлот
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Под прицелом

37 013 подписчиков

Аналитик: в ближайшее время ВСУ попытаются форсировать реку Днепр на Херсонщине

Аналитик: в ближайшее время ВСУ попытаются форсировать реку Днепр на Херсонщине

Украинские военные продолжают активные приготовления на правом берегу реки Днепр на Херсонщине. Об этом 22 февраля поведал общественности российский аналитик Сергей Лебедев («Лохматый»), обрисовав у себя в Telegram-канале сложившуюся в регионе оперативную обстановку.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору