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Bloomberg: Берлин одобрил план США кредитовать Украину за счет активов России

Bloomberg: Берлин одобрил план США кредитовать Украину за счет активов России

Германия поддержала замысел Вашингтона помочь Украине под залог доходов от активов России.Германия после долгих раздумий все же одобрила план США предоставить Украине кредит под залог доходов от замороженных активов России.

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