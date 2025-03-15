Золотце мое. 3000 за тройскую унцию...

Добрый день, Империя. Поистине исторический сегодня день, - золото впервые перешагнуло 3000 долларов за унцию (31,1 грамма) - и это куда лучше говорит о "золотом веке" Дональда Трампа, чем любые обещания нового президента США.
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