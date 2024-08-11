В Новосибирске река Обь резко мелеет — штормовое предупреждение

В связи с уменьшением сбросов воды Новосибирской ГЭС в нижний бьеф в конце первой и в начале второй декадах августа среднесуточный уровень воды на реки Обь в районе Новосибирск ожидается ниже проектной отметки навигационного уровня.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии