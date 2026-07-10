Backpack запустила круглосуточную торговлю токенизированными акциями

Криптобиржа Backpack запустила круглосуточную торговлю избранными токенизированными американскими акциями, позволяя международным инвесторам круглосуточно торговать акциями таких компаний, как SpaceX, Micron и SanDisk.
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