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Backpack запустила круглосуточную торговлю токенизированными акциями

Backpack запустила круглосуточную торговлю токенизированными акциями

Криптобиржа Backpack запустила круглосуточную торговлю избранными токенизированными американскими акциями, позволяя международным инвесторам круглосуточно торговать акциями таких компаний, как SpaceX, Micron и SanDisk.

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