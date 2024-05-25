Чтобы привлечь внимание девушки житель Коврова отправил сообщение о взрывном устройстве

Так мужчина решил отомстить за отсутствие взаимности.Сообщение о взрывном устройстве в одном из социальных объектов города отправил 25-летний житель Коврова в группу социальной сети, на которую была подписана понравившаяся ему девушка.
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