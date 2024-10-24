Путин: РФ не хочет конфронтации, она идет своим путем

Москва и БРИКС не желают конфронтации и продолжают идти собственным путем, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров с лидером Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорадом Додиком на полях саммита БРИКС в Казани.
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