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Путин: РФ не хочет конфронтации, она идет своим путем

Москва и БРИКС не желают конфронтации и продолжают идти собственным путем, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров с лидером Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорадом Додиком на полях саммита БРИКС в Казани.

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