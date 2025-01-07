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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Коби Уайт забил сверху через Виктора Вембаньяму в концовке матча против «Сперс»

За 16 секунд до конца встречи при счете 111:110 в пользу «Чикаго» Уайт прошел в трехсекундную зону и вколотил сверху одной рукой, пролетев мимо центрового «Сан-Антонио», который не успел помешать данку.

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