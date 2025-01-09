Шокирующие заявления Трампа о Канаде и Гренландии, успехи российской армии и индексация пенсий: главное за праздничные выходные

МОСКВА, 9 января, ФедералПресс. Победивший на выборах в президенты США Дональд Трамп предложил Канаде рассмотреть возможность присоединения к Соединенным Штатам, такое же предложение он выдвинул Гренландии, тем временем российские войска смогли освободить несколько населенных пунктов в ДНР, в том числе Курахово, за который шли ожесточенные бои, а россиянам пообещали провести четыре индексации пенсии в течение двух лет.