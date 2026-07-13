Политолог Безпалько связал перестановки в Киеве с коррупционными скандалами

Политолог Богдан Безпалько считает, что Владимир Зеленский стремится назначить на пост премьер-министра Украины лично лояльного ему человека на фоне коррупционных скандалов и других негативных для Киева информационных поводов.
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