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Копитар обновил рекорд «Лос-Анджелеса» по передачам за карьеру (758), обогнав Дионна

Капитан «Кингс» выступил одним из ассистентов при победной шайбе Куинтона Байфилда в матче с «Колорадо» (4:1).

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