Жители Саратова простятся пожарными, погибшими после атаки беспилотников в Энгельсе

В Саратовской области 10 и 11 января состоятся прощания с сотрудниками пожарной службы МЧС Жасланом Телеуповым и Геннадием Афанасьевым, которые погибли во время ликвидации пожара в Энгельсе после атаки беспилотников .
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