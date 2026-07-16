Ульяновские полицейские выявили факт приобретения и хранения с целью сбыта немаркированных табачных изделий

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Заволжскому району города Ульяновска в одном из торговых павильонов выявлен факт приобретения и хранения с целью сбыта немаркированных табачных изделий по стоимости ниже минимальной розничной цены.
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