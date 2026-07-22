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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Борнмут» не продал Скотта «Челси» за 64 млн фунтов. Хавбек не хочет продлевать контракт с «вишнями»

«Борнмут» отклонил предложение « Челси » о трансфере  Алекса Скотта . Как сообщает журналист Бен Джейкобс, лондонский клуб предлагал 64 миллиона фунтов за 22-летнего полузащитника, но быстро получил отказ.

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