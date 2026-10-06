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Зима будет аномальной – в 2027 году Урал ждет необычная погода в январе и феврале

Зима будет аномальной – в 2027 году Урал ждет необычная погода в январе и феврале

Гидрометцентр России опубликовал большой прогноз погоды на осень, зиму и начало весны. Он охватывает отопительный период – с октября по март включительно.

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