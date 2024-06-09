Мурашко: Минздрав рассматривает варианты по изменению правил целевого набора

Министерство здравоохранения рассматривает некоторые варианты по изменению условий целевого набора обучения, в этом году ведомство уже внесло изменения в процедуре подачи заявки и получения целевого направления.
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