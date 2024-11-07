На Алтае на два часа перекроют мост

Ограничение введут 14 ноября перед селом Усть-Сема В Чемальском районе Республики Алтай на два часа перекроют мост через Катунь перед селом Усть-Сема, сообщает телеграм-канал "Новости Алтая" со ссылкой на ФКУ Упрдор "Алтай".