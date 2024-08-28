На нацпроект по сбережению здоровья направят более 200 млрд рублей

Финансирование на реализацию нового национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья» до 2030 года составит около 60 миллиардов рублей из федерального бюджета и около 150 миллиардов из внебюджетных источников.
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