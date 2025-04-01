Жителей Курска разбудила серия громких взрывов в небе над городом

«Проснулись от гула, потом — оглушительные взрывы. Окна дрожали! Видел, как в небе что-то вспыхнуло. Дети расплакались, даже собака забилась под диван», - рассказал корреспонденту «Курских новостей» один из жителей областного центра.
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