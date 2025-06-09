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Атака дронов на Чебоксары: приостановка авиарейсов в четырёх регионах

Атака дронов на Чебоксары: приостановка авиарейсов в четырёх регионах

В Чебоксарах зафиксирована атака дронов типа «Лютый» со стороны Вооружённых сил Украины. На фоне инцидента в нескольких российских аэропортах, включая Казань и Нижний Новгород, введены временные ограничения на авиарейсы.

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