Атака дронов на Чебоксары: приостановка авиарейсов в четырёх регионах

В Чебоксарах зафиксирована атака дронов типа «Лютый» со стороны Вооружённых сил Украины. На фоне инцидента в нескольких российских аэропортах, включая Казань и Нижний Новгород, введены временные ограничения на авиарейсы.
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