Недоношенные дети без догоняющего роста рискуют развитием мозга позже

Беременность обеспечивает ребёнку непрерывный поток питательных веществ. Преждевременные роды этот поток обрывают — и организму приходится добирать недополученное уже снаружи, в куда менее удобных условиях.
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