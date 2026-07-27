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Недоношенные дети без догоняющего роста рискуют развитием мозга позже

Недоношенные дети без догоняющего роста рискуют развитием мозга позже

Беременность обеспечивает ребёнку непрерывный поток питательных веществ. Преждевременные роды этот поток обрывают — и организму приходится добирать недополученное уже снаружи, в куда менее удобных условиях.

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