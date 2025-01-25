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Хуситы пригрозили США запретить проход судов в Баб-эль-Мандебском проливе

Хуситы пригрозили США запретить проход судов в Баб-эль-Мандебском проливе

Хуситы могут запретить американским судам проход в Баб-эль-Мандебском проливе в качестве ответной меры на действия Вашингтона, сообщил РИА Новости источник в правящем на севере Йемена шиитском военно-политическом движении «Ансар Алла».

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