Вынесен приговор четверым военнослужащим ВСУ, расстрелявшим 14 мирных граждан в Мариуполе

Доказательства, собранные Следственным комитетом России, признаны судом достаточными для вынесения приговора военнослужащим батареи управления и артиллерийской разведки 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Евгению Якубенко, Дмитрию Латышеву, Владимиру Кучеренко, Сергею Балицкому.
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