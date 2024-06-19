В Новосибирске пешеходы за последнее десятилетие не выучили ПДД

НОВОСИБИРСК, 19 июня, ФедералПресс. В Новосибирске две трети аварий происходит по вине пешеходов. Об этом в ходе круглого стола на Сибирском транспортном форуме сообщил глава городского центра организации дорожного движения Новосибирска Валерий Жарков.
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